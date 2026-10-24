/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கும்பக்கரை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு குளிக்க தடை
UPDATED : அக் 17, 2026 03:43 AM
ADDED : அக் 16, 2026 07:54 PM
அ நிறம் | அளவு
பெரியகுளம்: கும்பக்கரை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கினால் அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.
பெரியகுளம் அருகே 8 கி.மீ., தூரம் கும்பக்கரை அருவி உள்ளது. நேற்று முன்தினம் மாலை முதல் இரவு வரை கொடைக்கானல் மலை அடிவாரம் வட்டக்கானல், வெள்ளகெவி மற்றும் கும்பக்கரை நீர் பிடிப்பு பகுதியில் பெய்த மழையால் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அருவியின் வலது பகுதி பாறையில் வழியும் தண்ணீர்,படிக்கட்டுகளை மூழ்கி செல்கிறது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் அருவிப்பகுதியில் செல்வதற்கு நேற்று முதல் தடை விதித்தது. இம்மாதம் அக்.7 முதல் 9 வரை மூன்று நாட்கள் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.