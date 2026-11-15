சபரிமலை சீசனை முன்னிட்டு பிளாஸ்டிக்கிற்கு நாளை முதல் தடை
சபரிமலை சீசனை முன்னிட்டு பிளாஸ்டிக்கிற்கு நாளை முதல் தடை
UPDATED : நவ 14, 2026 09:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
மூணாறு: சபரிமலை சீசனை முன்னிட்டு குமுளி சுற்றுப் பகுதிகளில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்கவும், பயன்படுத்தவும் தடை விதித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது.
சபரிமலையில் மண்டல, மகர விளக்கு சீசன் துவங்க உள்ளதால், குமுளி சுற்றுப் பகுதிகளில் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், பாட்டில்கள் ஆகியவற்றை விற்கவும், பயன்படுத்தவும் தடை விதித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவு நாளை (நவ. 15) முதல் ஜன. 15 வரை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் கூறுகையில்,' வனப் பகுதிகளில் வீசப்படும் நெகிழி கழிவுகளால் வனவிலங்குகளின் பாதிக்கப்படும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குமுளி சுற்றுப் பகுதிகளில் வணிக நிறுவனங்கள், தற்காலிக கடைகள் உள்பட விற்பனை மையங்கள் ஆகியவற்றில் தடை உத்தரவு கடுமையாக அமல்படுத்தப்படும். உள்ளாட்சி, வருவாய், போலீஸ், ஆகிய துறைகள், தூய்மை இயக்கம் ஆகியோர் ஒருங்கிணைந்து உத்தரவை செயல்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது,' என்றார்.