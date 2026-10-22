இடுக்கியில் பந்த்: மூணாறில் வாகனங்களை வழி மறித்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல்
இடுக்கியில் பந்த்: மூணாறில் வாகனங்களை வழி மறித்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : அக் 16, 2026 07:55 PM
மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் சார்பில் நேற்று நடந்த 'பந்த்' தின்போது, மூணாறில் வாகனங்கள் வழிமறிக்கப்பட்டதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இடுக்கி மாவட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் உணர் திறன் பகுதிகள் குறித்து மத்திய அரசுக்கு வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல், நில அளவை வரைபடங்கள் ஆகியவற்றை மாநில அரசு வெளியிட வேண்டும். தோட்ட பகுதிகளில் இரவு பயணம், பணி ஆகியவற்றிற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் விதித்த தடை உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். காட்டு யானைகளின் வழித்தடம் என கூறி வேலிகள், கட்டடங்கள் ஆகியவற்றை அகற்றும் பணிகளை கைவிட வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் சார்பில் மாவட்ட அளவில் நேற்று காலை 6:00 முதல் மாலை 6.00 மணி வரை ' பந்த்' நடந்தது.
கடைகள் அடைக்கப்பட்டன. தனியார் பஸ் உட்பட வாகனங்கள் ஓடவில்லை. அரசு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. சுற்றுலா பகுதிகள் மூடப்பட்டன.
மறியல்: சுற்றுலா நகரான மூணாறில் கடைகள், ஓட்டல்கள் உட்பட அனைத்து வர்த்தக நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டன. பயணிகள் வாகனங்களை வழி மறிக்ககூடாது என மார்க்சிஸ்ட் மாவட்ட செயலாளர் வக்கீஸ் கூறிய போதும், அதனை மீறி கட்சியினர் வாகனங்களை மறித்து சிறிது நேரம் இடைவெளி விட்டு செல்ல அனுமதித்த வண்ணம் இருந்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. ஓட்டல்கள் மூடப்பட்டதால் பயணிகள் திண்டாடினர்.