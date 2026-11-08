அரசு பஸ் மோதி வங்கி காவலர் பலி கார், டூவீலரில் சென்ற 10 பேர் காயம்
அரசு பஸ் மோதி வங்கி காவலர் பலி கார், டூவீலரில் சென்ற 10 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:50 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:06 PM
தேனி: தேனியில் அரசு பஸ் கட்டுப்பாட்டை இழந்து டூவீலரில் சென்ற வங்கி காவலர் மாசாணமுத்து 56, மீது மோதியதில் அவர் பலியானார். மேலும் அவ்வழியாக சென்ற கார், டூவீலர்கள் மீது மோதியதில் 10பேர் காயமடைந்தனர்.
சின்னமனுார் ராஜா ரைஸ்மில் தெரு மாசாணமுத்து. தேனியில் உள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் காவலராக பணிபுரிந்தார். இவர் தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் இருந்து ரயில்வே கேட் வழியாக டூவீலரில் சென்றார். இவருக்கு பின்னால் போடி நோக்கி சென்ற அரசு பஸ்சை விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையை சேர்ந்த ரெங்கமோகன் ஓட்டி சென்றார். ரயில்வே கேட் அருகே பஸ் சென்ற போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து டூவீலரில் சென்ற மாசாண முத்து மீது மோதியது. கீழே விழுந்தவர் மீது பஸ் ஏறியதில் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். அவருக்கு முன் சென்ற கார், டூவீலர்கள் மீதும் பஸ் மோதியது. இவ் விபத்தில் காரில் வந்த இருவர், டூவீலர்களில் சென்றவர்கள் உட்பட 10 பேர் காயமடைந்தனர். எஸ்.பி., பிரவின் கவுதம் தலைமையில் போலீசார் போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர்.