மோசடி வழக்கில் வங்கி மேலாளரை கைது செய்ய முடியாமல் திணறல்

மோசடி வழக்கில் வங்கி மேலாளரை கைது செய்ய முடியாமல் திணறல்
மோசடி வழக்கில் வங்கி மேலாளரை கைது செய்ய முடியாமல் திணறல்
ADDED : செப் 28, 2026 07:32 PM
தேனி, செப்.29–
ஓடைப்பட்டி, கூழையனுாரில் உள்ள தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கி கிளையில் போலி நகை கடன் வழங்கி ரூ.11.64 கோடி மோசடி செய்த வங்கி மேலாளரை கைது செய்ய முடியாமல் குற்றப்பிரிவு போலீசார் திணறுகின்றனர்.
சின்னமனுாரை சேர்ந்தவர் கார்த்திக் 32. இவர் ஓடைப்பட்டையில் உள்ள தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கி கிளையில் மேலாளராக பணி செய்தார். கடந்த மே 21 ல் கூழையனுார் கிளைக்கு மாற்றப்பட்டது. ஓடைப்பட்டி வங்கியில் நகை கடன்களை தணிக்கை செய்தபோது 46 வாடிக்கையாளர்கள் பெயரில் நகைகள் அடகு வைத்தது போல் கணக்கு காட்டி ரூ.9.64 கோடி மோசடி நடந்தது தெரிந்தது. இதேபோல் கூழையனுார் வங்கியிலும் போலியாக 18 பேர் பெயரில் ரூ.2 கோடி கடன் வழங்கி மோசடி நடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விசாரணையில் இரு வங்கிளிலும் மேலாளராக இருந்த கார்த்திக் மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. வங்கி அதிகாரிகள் புகாரில் தேனி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் முத்துலட்சுமி தலைமையில் இரு தனிப்படைகள் அமைத்து கார்த்திக்கை தேடினர். புகார் அளித்து 2 மாதங்கள் ஆகியும் கார்த்திக்கை கைது செய்ய முடியாமல் தவிக்கின்றனர். முன்ஜாமீன் பெறாமல் தலைமறைவாக உள்ள வங்கி மேலாளரை பிடிக்க போலீசார் தயக்கம் காட்டுவதாக வங்கி அதிகாரிகள் புகார் கூறுகின்றனர். எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம், தனிப்படையை முறையாக வழிநடத்தி மோசடியில் ஈடுபட்டவரை கைது செய்ய வங்கி நிர்வாகம் கோரியுள்ளது.