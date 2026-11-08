வங்கி பணம் ரூ.17 லட்சம் மோசடி:வசூல் முகவர் கைது
வங்கி பணம் ரூ.17 லட்சம் மோசடி:வசூல் முகவர் கைது
UPDATED : நவ 07, 2026 11:54 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:46 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 11:54 PM ADDED : நவ 07, 2026 04:46 PM
மூணாறு: மூணாறில் வங்கிக்கு செலுத்த வேண்டிய ரூ. 17 லட்சத்துடன் தலைமறைவான வசூல் முகவரை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு போலீசார் கைது செய்தனர்.
மூணாறு அருகே கே.டி.எச்.பி. கம்பெனிக்கு சொந்தமான சிவன் மலை எஸ்டேட், நியூ மூணாறு டிவிஷனை சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார் 47. இவர், மூணாறில் உள்ள கேரளா மாலை நேர வங்கி கிளையில் வசூல் முகவராக வேலை செய்தார். 2021 முதல் 2023 வரை வர்த்தகர் உள்பட பலரிடம் வசூலித்த பணத்தை வங்கியில் செலுத்தாமல் மோசடி செய்தார். இது குறித்து புகாரில் வங்கி அதிகாரிகள் 2024ல் நடத்திய விசாரணையில் ரூ. 17 லட்சம் வரை மோசடி நடந்ததாக தெரியவந்தது. மூணாறு போலீசில் சதீஷ்குமார் மீது வங்கி நிர்வாகம் புகார் அளித்தனர். அரசியல் தலையிட்டால் அப்போது நடவடிக்கை எடுக்க வில்லை.
இதனிடையே சதீஷ்குமார் தலைமறைவானார். இந்த வழக்கு விசாரணை ஆட்சி மாறியதும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு, தமிழகத்தில் விருதுநகரில் சதீஷ்குமார் தலைமறைவாக இருப்பதாக தெரியவந்தது. மூணாறு இன்ஸ்பெக்டர் பினோத்குமார் தலைமை போலீசார் விருதுநகர் சென்று சதீஷ்குமாரை கைது செய்து மூணாறுக்கு அழைத்து வந்தனர்.