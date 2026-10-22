கூடைப்பந்து போட்டி தேனி,வடுகபட்டி அணிகள் முதலிடம்

ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM
தேனி: மாவட்ட அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டியில் தேனி என்.எஸ்., பள்ளி, வடுகபட்டி அரசு பள்ளி அணிகள் முதலிடம் வென்றன. மாவட்ட அளவிலான குடியரசு தின போட்டிகள் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்து வருகிறது. வட்டார அளவில் வெற்றி பெற்ற அணிகள் மாவட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளன. போட்டிகள் மாணவர்கள், மாணவிகள் பிரிவில் 14,17,19 வயது பிரிவில் தனித்தனியாக நடந்து வருகிறது. தேனி நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் மாணவர்களுக்கான கூடைப்பந்து போட்டி நடந்தது. 17 வயது பிரிவில் தேனி நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, பெரியகுளம் வி.எம்.,அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, 19 வயது பிரிவில் வடுகபட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, முத்துத்தேவன்பட்டி வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி அணிகள் முதல் இரு இடங்களை வென்றன. இன்று 14 வயது பிரிவில் இறுதி போட்டி நடக்கிறது.
விளையாட்டு போட்டி.