/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க அனுமதி
ADDED : அக் 31, 2026 05:26 PM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அருகே 8 கி.மீ., தூரத்தில் கும்பக்கரை அருவி உள்ளது.
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி வட்டக்கானல், வெள்ளகெவி மற்றும் கும்பக்கரை பகுதியில் பெய்யும் மழையால் அருவிக்கு தண்ணீர் வருகிறது. அக்.23ல் வடகிழக்கு பருவமழையால் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் அன்றைய தினம் முதல் வனத்துறை நிர்வாகம் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதித்தது. இந்நிலையில் நேற்று (அக்.,30) அருவியில் நீர் வரத்து சீரானது. இதனால் 8 நாட்களுக்கு பிறகு இன்று (அக்.,31) முதல் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டது.