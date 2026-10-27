ஆடு, மாடு, கோழி வழங்க வட்டார அளவில் கமிட்டி

UPDATED : அக் 27, 2026 08:37 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:37 PM
கம்பம்: விலையில்லா ஆடு, மாடு, கோழிகள் வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த வட்டார அளவில் 3 கால்நடை டாக்டர்களை கொண்ட கமிட்டி அமைக்க கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கிராமங்களில் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்பவர்கள் மற்றும் வாழ்வாதாரம் இன்றி சிரமப்படும் ஏழைகள் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கென விலையில்லா ஆடு, மாடு, கோழிகள் வழங்கும் திட்டம் உள்ளது.
இத் திட்டத்தில் ஒருவருக்கு 250 கோழி குஞ்சுகள், 20 ஆடுகள், ஒரு மாடு என ஏதாவது ஒன்று வழங்கப்படும்.
பயனாளிகளை தேர்வு செய்வதற்காக ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கும் கால்நடை டாக்டர்கள் 3 பேர்களை கொண்ட கமிட்டி ஏற்படுத்தி அதன் விபரங்களை அனுப்ப இயக்குரகம் கேட்டுள்ளது. அதன்படி மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு வட்டாரங்களில் எட்டு கமிட்டிகளை அமைத்து அதன் விபரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் பயனாளிகள் தேர்வு செய்து விலையில்லா ஆடு, மாடு, கோழிகள் வழங்கப்படும் என கால்நடை துறையினர் தெரிவித்தனர்.