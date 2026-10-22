கல்வி சேவையில் சிறந்து விளங்கும் போடி தி ஸ்பைஸ் வாலி பப்ளிக் பள்ளி
கல்வி சேவையில் சிறந்து விளங்கும் போடி தி ஸ்பைஸ் வாலி பப்ளிக் பள்ளி
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:29 AM
இ யற்கை எழில் கொஞ்சம் நிலையில் மேற்கு மலையை ஒட்டி போடி சுப்புராஜ் நகர் புதுக் காலனியில் அமைந்து உள்ளது தி ஸ்பைஸ் வாலி பப்ளிக் பள்ளி. (சி.பி.எஸ்.இ.,) இப்பள்ளி நிர்வாக அலுவலர் எம்.ரஞ்சித்குமார், முதல்வர் கே.சபானா பர்வீன் கூறியதாவது: பள்ளியில் நல்ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கல்வியே தாரக மந்திரமாக கொண்டு புதிய நடைமுறைக்கு ஏற்ப நவீனமான முறையில் திறன் மிக்க ஆசிரியர்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கு புரியும் வகையில் பாடம் கற்றுத் தரப்படுகிறது.
ஆங்கில புலமையை வலுப்படுத்தும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. விடா முயற்சி, தன்னம்பிக்கை, சிந்தித்து செயல்படுதல் மூலம் முறையான பயிற்சி வழங்கி வருகின்றோம். மாணவர்களின் அறிவு, திறமை, ஆர்வம் அறிந்து திறன் பயிற்சி கள் வழங்கப்படுகிறது.
மொழித்திறன், அறிவியல், ஆய்வு கூடம், கணிதம், அறிவியல், சிந்தனையை தூண்டும் வகையில் கணனி வகுப்பறைகள், டிஜிட்டல் வசதியுடன் கூடிய நூலகம், பள்ளி முழுவதும் அதிவேக இணைய தள வசதி, விளை யாட்டு திறனை ஊக்குவிக்க உள் விளையாட்டு அரங்கம், விளையாட்டு மைதானம் உள்ளன. சிலம்பம், கராத்தே, ஸ்கேட்டிங், பரதம், நடனம், யோகா, ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், கூடைப்பந்து, கைப்பந்து, கபடி, டேபிள் டென்னிஸ் என ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் தனித்தனி சிறப்பு பயிற்சி யாளர்கள் மூலம் கற்றுத் தரப் படுகிறது.
விளையாட்டில் மாவட்ட, மாநில, தேசிய அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ளனர். வினாடி வினா, ஓவியம் உட்பட தனித்திறனை வளர்த்திட மாணவர்களை ஊக்கு விக்கும் வகையில் பரிசுகள் வழங்கப் படுகிறது. மாணவர் சங்கத் தேர்தல் கம்ப்யூட்டர் மூலம் ஓட்டுப் பதிவு செய்து போட்டியிடும் வேட்பாளர் (மாணவர்) பெயர், போட்டோ, சின்னம் பொருத்தப்பட்டு தேர்வு செய்யப் படுகிறது.
கிராமப்புற மாணவர்களின் நலன் கருதி போடி தேவாரம் வரை சிறப்பு பஸ் வசதி செய்து தரப்பட்டு உள்ளன. நீட், ஐ.ஐ.டி, ஜே.இ. போன்ற போட்டித் தேர்வு களில் மாணவர்கள் சுலபமாக வெற்றி பெறும் வகையில் அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்களால் பயிற்சி அளிக்கப் படுகிறது. மாணவர்கள் அட்மிஷனுக்கு 97877 96311, 63824 59906 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றார்.