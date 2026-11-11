பத்திர எழுத்தர்கள் பதிவு புறக்கணிப்பு போராட்டம்: நாளையும் நடக்கிறது
பத்திர எழுத்தர்கள் பதிவு புறக்கணிப்பு போராட்டம்: நாளையும் நடக்கிறது
UPDATED : நவ 10, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:23 PM
கம்பம்: பத்திர எழுத்தர்கள் பத்திரம் பதிவு செய்யும் பணிகளை இன்றும் நாளையும் புறக்கணித்து பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பத்திரப் பதிவு துறையில் தமிழக அரசு 3.0 என்ற திட்டத்தை அமல்படுத்தி உள்ளது. இதில் 'வருகையில்லா பதிவு' என்ற அரசாணையின் படி எந்த ஒரு நபரும், எங்கிருந்தும், ஆன்லைன் மூலம் பத்திரம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். பத்திரப் பதிவுக்கென பிரத்யேக இ சேவை மையம் அமைக்கப்படுகிறது. சோதனை முறையில் சென்னை, கோவையில் இ சேவை மையம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இ சேவை மையத்திற்கு சென்று விண்ணப்பித்தால், பத்திரப் பதிவு தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் முடித்து கொடுத்து விடுவார்கள். இதனால் பத்திர எழுத்தர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும்.
எனவே, தமிழக அரசின் அரசாணை 3.0 யை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி நவ. 10,11ல் தமிழகம் முழுவதும் பத்திரப் பதிவு பணியை புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கம்பம், உத்தமபாளையம்,சின்னமனூர் பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களில் பத்திர எழுத்தர்கள், பத்திரம் எழுதும் வழக்கறிஞர்கள், உதவியாளர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் . இதனால் பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களில் பத்திரப் பதிவு நடைபெறவில்லை .
உத்தமபாளையம் பத்திர எழுத்தர்கள் அய்யப்பன், முருகேசன், பரசுராமன் ஆகியோர் கூறுகையில், தமிழகம் முழுவதும் உரிமம் பெற்று பத்திர பதிவு பணியில் 5 லட்சம் பேர் உள்ளோம். 3.0 அரசாணை மூலம் எங்கள்் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் உரிமம் பெற்று பத்திரம் எழுதுகிறோம். அரசாணை பிறப்பிக்கும் முன் கருத்துக்கள், ஆட்சேபனைகள் கேட்பது வழக்கம். அரசாணை பற்றி எங்களிடம் கருத்துக்கள் கேட்கவில்லை. பல தரப்பினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம். எனவே தமிழக அரசு 3.0 அரசாணையை திரும்ப பெற வேண்டும் என்றனர்.