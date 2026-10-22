கம்பத்தில் போஸ் பச்சிளம் குழந்தை கிளினிக்

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:28 AM
கு ழந்தை பிறந்ததில் இருந்து 18 வயது வரை அதாவது குழந்தைகள் மற்றும் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்கும் போஸ் சிறப்பு மருத்துவ மையம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் முதன் முறையாக கம்பம் தியாகி வெங்கடாச்சலம் வீதியில் இயங்கி வருகிறது, இதன் நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் அஜித் குமார், குழந்தைகள் சிகிச்சையில் முதுகலை பட்டமும் (Pediatrics), பச்சிளம் குழந்தை சிகிச்சையில் நியோநேட்டாலஜி (Neonatology) பெல்லோஷிப் பட்டமும் பெற்றுள்ளார். 15 ஆண்டு அனுபவம் பெற்றவர்.
இங்கு குறைமாத குழந்தை மற்றும் எடை குறைவாக பிறந்த குழந்தை, பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மஞ்சள் காமாலை பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை, தாய்ப்பால் மற்றும் ஊட்டச் சத்து ஆலோசனை, தடுப்பூசி மற்றும் தடுப்பூசி அட்டவணை, சுவாசப் பிரச்னை மற்றும் நெபுலைசேசன், காய்ச்சல், சளி, இருமல், வயிற்றுப் போக்கு உள்ளிட்ட பொதுவான அனைத்து சிகிச்சைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
தொடர்புக்கு:
89009 11368