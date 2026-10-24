குமுளி மலைப்பாதையில் பாறை விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு
குமுளி மலைப்பாதையில் பாறை விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:55 PM
கூடலுார்: கனமழையால் குமுளி மலைப் பாதையில் பாறை சரிந்து விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து இரவில் கன மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு இரைச்சல் பாலம் அருகே பாறை சரிந்து ரோட்டின் குறுக்கே விழுந்தது. தொடர்ந்து மரங்களும் சாய்ந்தன. அந்த நேரத்தில் வாகனங்கள் வராததால் மிகப் பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையினர் அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
சமீபத்தில் மலைப்பாதையில் சிமென்ட் லாரி பழுது ஏற்பட்டு 18 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. சபரிமலை சீசன் துவங்க இன்னும் சில நாட்கள் உள்ள நிலையில் அடிக்கடி போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருவதால் மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. முன்கூட்டியே பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தியும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் கண்டுகொள்ளவில்லை. சபரிமலை சீசன் முடியும் வரை கூடுதலான பாரம் ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளை அனுமதிப்பதற்கான நேரத்தை ஒதுக்கித் தர வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இந்த ஆண்டு சபரிமலை சீசனில் விபத்து மற்றும் நெரிசல் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.