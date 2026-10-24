காதலியை கொலை செய்து எரித்த காதலன் கைது

UPDATED : அக் 16, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:36 PM
மூணாறு: கேரளா இடுக்கி மாவட்டம் பாம்ளா அணை அருகே காதலியை கொலை செய்து உடலை பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து எரித்த சம்பவத்தில் காதலனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பாம்ளா அணை அருகே வனத்திற்குள் எரிந்த நிலையில் பெண்ணின் உடல் அக். 15ல் கிடந்தது. இடுக்கி டி.எஸ்.பி., மோகன்தாஸ் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் விசாரித்தனர். அதில் இறந்தவர் தேனிமாவட்டம் போடி பரமசிவன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த நித்யா 18, என தெரியவந்தது. அவரை கொலை செய்து எரித்த இடுக்கி மாவட்டம் ராஜகுமாரி அருகே வட்டப்பாறை பி டிவிஷனை சேர்ந்த காதலன் நிஷாந்த் 19, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
இருவரும் அறிமுகமான நிலையில் 2023 முதல் நிஷாந்த், நித்யாவை காதலித்துள்ளார். பின்னர் பிரிந்து விட்டனர். இந்நிலையில் நித்யாவிடம் பேச வேண்டும் என கூறி, அவரை பூப்பாறைக்கு அக். 14ல் நிஷாந்த் வரவழைத்தார். அங்கு தேயிலை தோட்டத்திற்குள் பேசிக் கொண்டிருந்த போது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது நித்யா கழுத்தை நெரித்துள்ளார். அதில் மயங்கி விழுந்தவரை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்துள்ளார். அன்று இரவு 10:00 மணிக்கு மேல் தனது ஆட்டோவில் உடலை ஏற்றிக் கொண்டு பாம்ளா அணை வனப்பகுதிக்கு சென்றவர் ஆட்டோவில் வைத்திருந்த பெட்ரோலை ஊற்றி தீ வைத்து எரித்தார். பின்னர் அலைபேசியை 'சுவிட் ஆப்' செய்து விட்டு தலைமறைவான நிஷாந்த் , ராஜகுமாரியில் கைது செய்யப்பட்டார் என்றனர்.