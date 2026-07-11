﻿ தேனி குறுவட்ட போட்டி மாணவர்கள் அசத்தல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:56 AM
தேனி: தேனியில் நடந்த குறுவட்ட போட்டியில் மாணவர்கள் அசத்தலாக விளையாட்டு திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.
மாவட்ட அளவிலான குறுவட்ட போட்டிகள் 8 வட்டாரங்களிலும் துவங்கி உள்ளன. தேனி குறுவட்ட போட்டிகள் மாவட்ட விளையாட்டு சங்க மைதானத்தில் துவங்கியது. இரு நாட்களாக 'டெனிகாய்ட்' போட்டி ஒற்றையர், இரட்டையர் என 14,17,19 வயதிற்கு உட்பட்ட பிரிவுகள் நடந்தது.
மாணவர்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் முதலிடம் வென்ற அணிகள்: 14 வயதிற்கு உட்பட்ட பிரிவில் தேனி கம்மவார் சங்கம் மெட்ரிக் பள்ளி, 17 வயது பிரிவில் நாடார் சரஸ்வதி மேல்நிலைப்பள்ளி, 19 வயது பிரிவில் தேனி டி.எம்.எச்.என்.யூ., வித்யாலயா பள்ளி.
இரட்டையர் பிரிவில் முதலிடம் வென்ற அணிகள்: தேனி கம்மவார் சங்கம் பள்ளி, 17 வயது,19 வயது பிரிவில் தேனி டி.எம்.எச்.என்.யூ., வித்யாலயா அணிகள் வென்றன.
மாணவிகள் ஒற்றையர், இரட்டையர் பிரிவில் முதலிடம் வென்ற அணிகள்: 14,19 வயது பிரிவில் தேனி கம்மவார் சங்கம் மெட்ரிக் பள்ளி, 17 வயது பிரிவில் பி.சி., பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அணிகள் வென்றன.