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﻿ சென்டர் மீடியனை ஒட்டி மணல் குவியலால் விபத்து அபாயம்

﻿ சென்டர் மீடியனை ஒட்டி மணல் குவியலால் விபத்து அபாயம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:56 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:56 AM

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கூடலுார்: கூடலுார் மாநில நெடுஞ்சாலை சென்டர் மீடியனை ஒட்டி மணல் குவியலால் விபத்து அபாயம் உள்ளது.

கூடலுார் வடக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து தெற்கு மந்தை வாய்க்கால் வரையுள்ள 4 கி.மீ., தூர மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை ரோடு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருவழிச்சாலையாக அகலப்படுத்தப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. கேரள எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் வாகனப் போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள நிலையில் விபத்து அபாயத்தை தவிர்க்க சென்டர் மீடியன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்டர் மீடியன் அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் பராமரிக்கவில்லை. பல இடங்களில் குறுக்குத் தெருவிற்கு செல்லும் வகையில் நெடுஞ்சாலை துறையினரின் அனுமதியின்றி சென்டர் மீடியனை மக்கள் அகற்றியுள்ளனர். இதனை அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை. மேலும் விதிமுறையை மீறி பெயர் பலகைகள் அதிகம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அகற்றப்பட்ட மின்கம்பங்கள், கான்கிரீட் கழிவுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்டர் மீடியனை ஒட்டி ரோட்டில் 2 அடி அகலத்தில் மணல் குவிந்துள்ளன. டூவீலர்களில் செல்பவர்கள் தினந்தோறும் சறுக்கி விழுந்து செல்கின்றனர். விபத்து ஏற்படுவதற்கு முன் மணல் குவியல்களை அகற்றி சென்டர் மீடியனை பராமரிக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் முன்வர வேண்டும்.

மேலும் சென்டர் மீடியனில் ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டும் தெருவிளக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பகுதிகளிலும் தெருவிளக்குகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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