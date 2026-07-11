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﻿ இடிந்து விழும் நிலையில் போலீஸ் புறக்காவல் நிலையம்

﻿ இடிந்து விழும் நிலையில் போலீஸ் புறக்காவல் நிலையம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:57 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:57 AM

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ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி அருகே கன்னியப்பபிள்ளைபட்டியில் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வரும் போலீஸ் புறக்காவல் நிலையம் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.

இங்குள்ள போலீஸ் புறக்காவல் நிலையம் 1986 மார்ச்சில் துவக்கப்பட்டது. ஆரம்பம் முதலே வாடகை கட்டடத்தில் செயல்படுகிறது. தற்போது செயல்படும் வாடகை கட்டடம் பல ஆண்டுகளாக சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது. கூரை மழைக்கு ஒழுகும் நிலையில் உள்ளது. பிளாஸ்டிக் துணியினால் சேதம் அடைந்த பகுதிகளை மூடி வைத்துள்ளனர். ஸ்டேஷனுக்கு எஸ்.ஐ., தலைமையில் 7 பேர் பணியிடம் உள்ளது. தற்போது இருவர் மட்டுமே பணிபுரிகின்றனர். மற்றவர்கள் மாற்றுப் பணிக்காக ராஜதானி ஸ்டேஷனில் உள்ளனர். இந்த ஸ்டேஷனுக்கு போலீஸ் குடியிருப்புடன் கூடிய புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குப்பாம்பட்டி விலக்கு அருகே இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இடம் தேர்வு முடிந்து சில ஆண்டுகளாகியும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் ஸ்டேஷனில் நிலைமையை நேரில் பார்வையிட்டு அரசு சார்பில் புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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