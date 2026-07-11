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﻿ குவாரி, கிரஷர் உரிமையாளர்கள் மனு

﻿ குவாரி, கிரஷர் உரிமையாளர்கள் மனு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:58 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:58 AM

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தேனி: தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட வைகை கல்குவாரி, ஜல்லி கிரஷர் உரிமையாளர்கள் சங்க செயலாளர் ஜெகநாதன் தலைமையில் நிர்வாகிகள் மனு அளித்தனர்.

மனுவில், 'மாவட்டத்தில் ஜூன் 20 முதல் கல்குவாரிகளுக்கு குவாரி நடைச்சீட்டு அனுமதியை உதவி இயக்குநர் வழங்கவில்லை. இது தொடர்பாக அமைச்சரிடமும் மனு அளித்துள்ளோம். 15 நாட்களாக தொழில்கள் முடங்கி தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்துள்ளனர். மேலும் அரசு, தனியார் கட்டுமான பணிகள் தடைபட்டுள்ளது. கட்டுமான தொழிலாளர் பணி இழக்கும் வாய்ப்புள்ளது. குவாரிகள் இயங்க அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும்,' என்றிருந்தது.

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