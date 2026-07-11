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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ ஊராட்சிகளில் பயன்இல்லாத மின் இணைப்புகளை ﻿ துண்டிக்கலாமே: வீணாக ரூ.பல லட்சம் கட்டணம் செலுத்தும் நிலை

ஊராட்சிகளில் பயன்இல்லாத மின் இணைப்புகளை ﻿ துண்டிக்கலாமே: வீணாக ரூ.பல லட்சம் கட்டணம் செலுத்தும் நிலை

ஊராட்சிகளில் பயன்இல்லாத மின் இணைப்புகளை ﻿ துண்டிக்கலாமே: வீணாக ரூ.பல லட்சம் கட்டணம் செலுத்தும் நிலை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:00 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:00 AM

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தேனி மாவட்டத்தில் 130 ஊராட்சிகள் உள்ளன. ஊராட்சிகளில் மக்களின் தேவைக்கான குடிநீர் வினியோகம், சுகாதார வளாகம், சமுதாயக்கூடம், நாடக மேடை, சுடுகாட்டில் தண்ணீர் வசதி ஆகியவற்றிற்காக மின் இணைப்புகள் பெற்று ஊராட்சிகள் சேவை வழங்குகிறது. இதற்கான மின் கட்டணம் மாநில நிதிக்குழு மானியத்திலிருந்து ஒவ்வொரு ஊராட்சிகளுக்கும் தலா ரூ.60 ஆயிரம் வழங்கப் படுகிறது.

பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரத்திற்கு ஏற்ப மின்கட்டணம் ஊராட்சிகளிலிருந்து செலுத்தப்படுகிறது. ஊராட்சிகளில் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப 30க்கும் மேற்பட்ட மின் இணைப்புகள் வரை உள்ளன. குடிநீர் வினியோகத்திற்கான போர்வெல் பழுது, சுகாதார வளாகம் சேதமடைந்து பயன்பாடின்றி இருந்தால் அதற்கு வழங்கப்பட்ட மின் இணைப்பு பயனற்றுவிடும்.

உதாரணமாக சில்வார்பட்டி ஊராட்சி,நல்லகருப்பன்பட்டி சுடுகாட்டில் போர்வெல் மோட்டார் உள்ளது. ஆனால் சுடுகாடு பயன்பாடின்றி உள்ளது. லட்சுமிபுரம் ஊராட்சியில் நேருஜி நகரில் சுகாதார வளாகம் பயன்பாட்டின்றி உள்ளது. ஆனால் இதற்குரிய மின் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படாமல் உள்ளது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு ஊராட்சி தோறும் சுமார் பத்துக்கும் அதிகமான மின் இணைப்புகள் பயனற்று உள்ளன. செயல்பாட்டில் இல்லாத நிலையிலும் இந்த மின் இணைப்புகளுக்கு மாதம்தோறும் குறைந்தபட்சம் கட்டணம் செலுத்தும் நிலை உள்ளது. இதனால் ஊராட்சிகளில் ஆண்டுக்கு பல லட்சம் ரூபாய் நிதி இழப்பு ஏற்படுகிறது.

பயன் இல்லாத 500 மின் இணைப்புகள் இதுபற்றி ஊராட்சி செயலாளர்கள் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட பயன்பாடு இல்லாத மின் இணைப்புகள் உள்ளன. சில ஊராட்சிகளில் மின் இணைப்புகளை துண்டிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஊராட்சி சார்பில் மின்வாரியத்திற்கு மனு கொடுத்தபின் துண்டிக்கும் நடவடிக்கைக்கு பல மாதங்கள் தாமதம் ஆகின்றன.

மின் இணைப்பிற்கான நிலுவை கட்டண தொகை முழுவதும் செலுத்தினால் மட்டுமே மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என மின்வாரியத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

மாதந்தோறும் அரசு வழங்கும் ஊராட்சி பராமரிப்பு நிதியில் குறிப்பிட்ட தொகை மின்கட்டணத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறது. அரசு வழங்கப்படும் தொகை போதுமான அளவு இல்லாததால் ஊராட்சியில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மின் கட்டணம் நிலுவையில் உள்ளது. இதனால் மின் இணைப்புகளை துண்டிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

பயன்பாடு இல்லாத இணைப்புகளின் மின் கட்டண நிலுவைத் தொகையை மற்ற இணைப்புகளின் கணக்கில் சேர்த்து, பயனற்ற இணைப்புகளை துண்டிக்கும் நடவடிக்கை மின்வாரியத்தினர் மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஊராட்சி செயலாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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