/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அண்ணன் மாயம் தங்கை புகார்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:10 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:06 PM
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தேவாரம்: தேவாரம் சந்தைப்பேட்டை தெருவை சேர்ந்தவர் கீர்த்திகா 18.
இவரது அண்ணன் அருண்குமார் 23. பத்து நாட்களுக்கு முன்பு வியாபாரம் சம்பந்தமாக ஆந்திரா சென்று வருவதாக கூறி சென்றவர் திரும்ப வீட்டிற்கு வரவில்லை. அலைபேசி சுவிட்ச் ஆகி உள்ளதால் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை உள்ளது. பெற்றோர் ஆந்திரா சென்று தேடி பார்த்தும் அருண்குமார் கிடைக்க வில்லை. தங்கை கீர்த்திகா புகாரில் தேவாரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.