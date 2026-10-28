தம்பியை கொலை செய்த அண்ணன் கைது

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ADDED : அக் 27, 2026 05:47 PM
மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டம் வெள்ளத்தூவல் அருகே சல்லியாம்பாறை பகுதியில் மது போதையில் தம்பியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த அண்ணனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அப்பகுதியில் அனில் 42, மனைவி சவுமியாவுடன் வசித்தார். சவுமியா நேற்று முன் தினம் இரவு தாயாருடன் மருத்துவமனை சென்றார். அப்போது வீட்டில் தனியாக இருந்த அனிலை தேடி அவரது அண்ணன் பிரசாத் 45, வந்தார். இருவரும் மது அருந்திய நிலையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது ஆத்திரத்தில் பிரசாத், அனிலை கத்தியால் குத்தினார்.
மருத்துவனைக்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்பிய சவுமியா கணவர் அனில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். அவரை பிரசாத் கத்தியால் குத்தியதாக தெரியவந்தது. போலீசாருக்கு தகவல் அளித்து விட்டு அருகில் வசிப்போரின் உதவியுடன் அனிலை அடிமாலி தாலுகா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அனில் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.வெள்ளத்தூவல் போலீசார் பிரசாத்தை கைது செய்தனர்.