வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கியதில் பஸ் பயணியின் இடுப்பில் காயம்: ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவ கல்லுாரியில் அனுமதி
வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கியதில் பஸ் பயணியின் இடுப்பில் காயம்: ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவ கல்லுாரியில் அனுமதி
UPDATED : நவ 17, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 17, 2026 07:54 PM
தேவதானப்பட்டி: கேரள அரசு பஸ் வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கியதில் ஆண்டிபட்டி பயணி பிரபாகரன் 41, இடுப்பில் உள்காயம் ஏற்பட்டது. ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவகல்லுாரியில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆண்டிபட்டி தாலுகா, சித்தார்பட்டி கிழக்கு தெரு செல்வக்குமார் 41. அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இவரது நண்பர் பிரபாகரன். இருவரும் பழநிக்கு சென்றுவிட்டு, அங்கிருந்து கேரளா அரசு பஸ்சில் பின் இருக்கையில் தேனிக்கு வந்து கொண்டிருந்தனர். தேவதானப்பட்டி பைபாஸ் வைகை அணை பிரிவு அருகே வரும்போது, பஸ் வேகமாக வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கியது. இதில் இருவரும் இருக்கையிலிருந்து மேலே தூக்கியடித்து கீழே வந்தனர். இதில் பிரபாகரனுக்கு இடுப்பில் உள்காயம் ஏற்பட்டு உட்கார முடியாமல் வலியால் அவதிப்பட்டார். தேவதானப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து ஆம்புலன்சில் பிரபாகரன் தேனி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். செல்வக்குமார் புகாரில், தேவதானப்பட்டி போலீசார் (கேரளா அரசு பஸ் கே.எல்.15 ஏ 2878) பஸ் டிரைவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். பெரியகுளம் தேனி இடையே உள்ள 15 கி.மீ.,துாரத்தில் 12 வேகத்டைகள் உள்ளன. இதில் பயணிகள், வாகனம், டூவீலர் ஓட்டுபவர்கள் வேதனைப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.