குறைந்த விலையில் தரமான பொருட்களுக்கு ஐஸ்வர்யாவுக்கு வாங்க
குறைந்த விலையில் தரமான பொருட்களுக்கு ஐஸ்வர்யாவுக்கு வாங்க
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 AM
தே னி பகவதியம்மன் கோயில் தெருவில் 26 ஆண்டுகளாக ஐஸ்வர்யா ஸ்டோர் மூன்று மாடிகளுடன் செயல் படுகிறது.
தேனியின் அடையாளமாக திகழும் ஐஸ்வர்யா ஸ்டோரில் அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கிறது. இந் நிறுவனத்தினர் கூறியதாவது:
இங்கு பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு தேவையான எழுது பொருட்கள், நோட்டுகள், புத்தகங்கள், பைகள், செருப்புகள் என அனைத்தும் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகிறது.
பெண்கள், குடும்பத்தலைவிகள் என அனைவருக்கும் தேவையான பொருட்கள் சென்னையை விட மிக, மிக குறைந்த விலையில் கிடைக் கின்றன. அழகு சாதன பொருட்கள், வாசனை திரவியங்கள், கிப்ட் பொருட்கள், பேன்சி பொருட்கள், பொம்மை, பிளாஸ்டிக், உணவுக்கான டப்பர்வேர் பாக்ஸ்கள், லஞ்ச் பேக்குகள், ஸ்கூல் பேக்குகள், ஷூ, சமையல் பாத்திரம், ஸ்போர்ட்ஸ் உபகரணங்கள், பெல்ட் என 500க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் இங்கு கிடைக்கும். பொருட்களின் தரம் அதிகம், விலை குறைவு.
மேலும் விபரங்களுக்கு தொடர்புக்கு: 98423 86871, 99940 30970 எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றனர்.