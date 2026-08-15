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பெரியாறு அணையில் 40 ஆண்டுகள் ஓடிய படகுகள் காட்சிப்படுத்த வலியுறுத்தல்

பெரியாறு அணையில் 40 ஆண்டுகள் ஓடிய படகுகள் காட்சிப்படுத்த வலியுறுத்தல்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM

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கூடலுார், ஆக. 15-

முல்லைப் பெரியாறு அணையில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக தமிழக அதிகாரிகள் சென்று வரும் வகையில் 40 ஆண்டுகளாக தேக்கடி ஏரியில் இயங்கி வந்த படகுகளை லோயர்கேம்ப் பென்னிகுவிக் மணிமண்டபத்தில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என தமிழக விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

முல்லைப் பெரியாறு அணை தமிழக நீர்வளத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அணை பராமரிப்பு பணிகள் முழுவதும் நீர்வளத்துறையினர் செய்து வருகின்றனர். தேக்கடி படகு நிறுத்தப் பகுதியிலிருந்து 14 கி.மீ., தூரத்தில் அணைப்பகுதி உள்ளது. படகில் தான் செல்ல வேண்டும். அணையில் நடைபெறும் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக தமிழக அதிகாரிகள் சென்று வருவதற்கு 1984ல் ஜலரத்னா என்ற படகும், 1986ல் கண்ணகி என்ற படகும் இயக்கப்பட்டு வந்தது. 40 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் பாதுகாப்பு குறைவு என்பதால் புதிய படகு இயக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இப் படகுகளுக்கு பதிலாக தமிழ் அன்னை, புதிய கண்ணகி ஆகிய 2 படகுகள் தேக்கடி ஏரியில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. புதிய படகு வந்ததால் பழைய படகுகள் தற்போது தேக்கடி நீர்வளத்துறை ஆய்வாளர் குடியிருப்பு பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

காலப்போக்கில் இப்படகுகள் முழுமையாக சேதமடைந்து வீணாகிவிடும். 40 ஆண்டுகள் அணைக்காக ஓடிய படகுகளை பாதுகாத்து லோயர்கேம்ப் பென்னிகுவிக் மணி மண்டபத்தில் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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