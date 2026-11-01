ஆசிரியர் சிறப்பு தேர்விற்கான இலவச பயிற்சிக்கு அழைப்பு
ஆசிரியர் சிறப்பு தேர்விற்கான இலவச பயிற்சிக்கு அழைப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:54 PM
உத்தமபாளையம்: இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சிறப்பு தகுதி தேர்விற்கான பயிற்சி (டெட்) வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளதால் விருப்பம் உள்ள ஆசிரியர்கள் பங்கேற்று பயன்பெறுமாறு உத்தமபாளையம் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் ராஜேஸ்வரி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
அவர் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது :
இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு நடத்தப்படும் சிறப்பு தகுதி தேர்வு அடுத்த மாதம் டிசம்பரில் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்வெழுதும் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு தகுதி தேர்விற்கான தாள் 1 தாள் 2, க்கான நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சியானது நேற்று ( அக்.31 ) முதல் சனி, ஞாயிற்று கிழமைகளில் டிச, 13 வரை நடைபெறுகிறது.
நேற்றும் இன்றும் குழந்தை முன்னேற்றம், நவ.14, 15 தமிழ், நவ. 21, 22 ஆங்கிலம், நவ.28, 29 கணிதம், டிச.5, 6 சுற்றுப் புறச் சூழல் மற்றும் அறிவியல், டிச. 12, 13 சமூக அறிவியல் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. இப்பயிற்சிக்கு பயணப்படி, ஈடு செய்யும் விடுப்பு எதுவும் கிடையாது. தகுதி தேர்விற்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் , விருப்பம் உள்ளோர் பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.