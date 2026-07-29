வாழை, தக்காளி, வெங்காயம் பயிர்களுக்கு காப்பீடுக்கு அழைப்பு
வாழை, தக்காளி, வெங்காயம் பயிர்களுக்கு காப்பீடுக்கு அழைப்பு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
கம்பம்:வாழை, தக்காளி, வெங்காயம், கத்தரி உள்ளிட்ட பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்ய அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தோட்டக்கலைத் துறை அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது :
தென்மேற்கு பருவமழை இல்லாததால் பயிர்கள் சாகுபடி சிக்கலை சந்திக்கும் சூழல் உள்ளது. எனவே விவசாயிகள் நஷ்டத்தை தவிர்க்க பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறது. வாழை பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.4989 பிரிமீயம், காப்பீடு தொகை ரூ. 99,689 , கத்தரிக்கு பிரிமீயம் ரூ 1309, காப்பீடு ரூ.26,182 , வெங்காயத்திற்கு பிரிமீயம் ரூ.1828, காப்பீடு ரூ.45,250, தக்காளி பிரிமீயம் ரூ. 1580, காப்பீடு ரூ.31616, மரவள்ளி பிரிமீயம் ரூ. 1980, காப்பீடு ரூ.39,618 ஆகும்.
வாழை ஜூன் 2026 முதல் மே 2027 வரை, கத்தரி ஜுலை 2026 முதல் அக் . 2026, வெங்காயம் ஜூலை 26 முதல் நவ 2026, தக்காளி ஜுன் 2026 முதல் அக். 2026, மரவள்ளி ஜுன் 2026 முதல் மே 2027 வரை சாகுபடி காலமாகும்.
காய்கறி பயிர்கள் அதிகம் சாகுபடி நடைபெறும் உத்தமபாளையம், கம்பம், சின்னமனூர், கடமலைக்குண்டு பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நஷ்டத்தில் இருந்து காத்துக் கொள்ள காப்பீடு செய்ய கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர்.