/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/இன்று உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் முகாம்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 18, 2026 12:04 AM
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தேனி: ஆண்டிபட்டி தாலுகாவில் இன்று நாளை (நவ.,18) காலை 9:00 மணி முதல் நவ., 19 காலை 9:00 மணி வரை உங்களைத்தேடி உங்கள் ஊரில் முகாம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் தலைமையில் மாவட்ட அதிகாரிகள் தாலுகாவில் உள்ள அரசு அலுவலகங்கள், மருத்துவமனைகள்,பள்ளிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர். நாளை மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 மணி வரை ஆண்டிபட்டி சிலம்பு திருமண மண்டபத்தில் பொதுமக்களிடம் கலெக்டர் மனுக்கள் பெறுகிறார். ஆண்டிபட்டி தாலுகாவை சேர்ந்த பொதுமக்கள் மனுக்களை வழங்கி பயன்பெறலாம்.