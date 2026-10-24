/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சோலார் பேனல்கள் அமைக்க முகாம்
UPDATED : அக் 15, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:24 PM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளத்தில் மின்வாரியம் சார்பில் பாரத பிரதம மந்திரி சூரிய யோஜனா சோலார் திட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
தேனி மின்வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் நடராஜன் தலைமை வகித்தார். பெரியகுளம் செயற்பொறியாளர் பாலபூமி, தேனி செயற்பொறியாளர் சண்முகா, சபரி ஐங்கரன் எம்.எல்.ஏ., முன்னிலை வகித்தனர். மின் நுகர்வோர்கள், பல்வேறு அமைப்பினர், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர். உதவி செயற்பொறியாளர்கள், உதவி பொறியாளர்கள், வங்கி மேலாளர்கள், சோலார் பேனல் விற்பனையாளர்கள் பங்கேற்றனர். சோலார் பேனல் அமைப்பதற்கு 150 க்கும் அதிகாமானோர் விண்ணப்பித்தனர். முகாமில் சோலார் பேனல் அமைப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்தும், வங்கி கடனுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவை விளக்கப்பட்டது.