/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மைதானத்தில் கஞ்சா செடி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:35 AM
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கூடலுார்: கேரளா வண்டிப்பெரியாறு வாலாடி அருகே விளையாட்டு மைதானத்தில் செண்டு மல்லி செடிகளுடன் சேர்ந்து கஞ்சா செடியும் வளர்ந்துள்ளது.
இதனை பார்த்து சந்தேகம் அடைந்த முன்னாள் ஊராட்சி கவுன்சிலர் மாரியப்பன் போலீசில் தகவல் தெரிவித்தார்.
வண்டிப்பெரியாறு போலீசார் அங்கு வளர்ந்திருந்ததது கஞ்சா செடி என உறுதி செய்தனர். பொதுமக்கள் தினந்தோறும் கூடும் பகுதியில் கஞ்சா செடி வளர்ந்தது எப்படி என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர்.