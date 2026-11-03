ஏலக்காய் விலை உயர்வு பட்டுவாடாவில் சிக்கல்

UPDATED : நவ 02, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:54 PM
கம்பம்: ஏலக்காய் விலை உயர்வு மகிழ்ச்சி தந்த போதும், பட்டுவாடா தாமதமாவதால் ஏல விவசாயிகள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
கேரள மாநிலம், இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஏலக்காய் சாகுபடியாகிறது. இந்திய உற்பத்தியில் 70 சதவீதத்தை கேரளா பகிர்ந்து கொள்கிறது. ஏலக்காயை மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் ஸ்பைசஸ் வாரிய சட்ட விதிகளுக்குட்பட்டு தான் விற்க முடியும். கம்பமெட்டு அருகே புத்தடி ( கேரளா ), போடி ( தமிழ்நாடு ) ஆகிய இடங்களில் ஸ்பைசஸ் வாரியம் இ ஆக்சன் மையங்களை நிறுவி உள்ளது. விவசாயிகள் வாரியத்தின் லைசென்ஸ் பெற்ற ஆக்சன் நிறுவனங்கள் மூலம் ஏலக்காய்களை விற்க வேண்டும். தினமும் காலை மாலை ஏலம் நடைபெறும்.
அந்த ஏலத்தில் வாரியத்தின் லைசென்ஸ் பெற்ற வியாபாரிகள் மட்டும் பங்கேற்று கொள்முதல் செய்வார்கள்.
ஏலக்காய் ஆக்சன் நிறுவனங்கள், ஏல விவசாயிகளுக்கு காய் விற்ற 14 நாட்களுக்குள் பணம் பட்டுவாடா செய்ய வேண்டும். கொள்முதல் செய்த வியாபாரிகள் 7 முதல் 14 நாட்களுக்குள் ஆக்சன் நிறுவனங்களுக்கு பட்டுவாடா செய்ய வேண்டும்.
பட்டுவாடா தாமதம்
தற்போது சராசரி விலை கிலோ ரூ.3 ஆயிரம் விற்பதால் வியாபாரிகளும், ஆக்சன் நிறுவனங்களும் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் பணம் பட்டுவாடா செய்ய முடியாமல் திணறுகின்றனர். 14 க்கும் மேற்பட்ட ஏலக்காய் ஆக்சன் நிறுவனங்களில், பொருளாதார கட்டமைப்பை வலுவாக கொண்ட இரண்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமே பட்டுவாடாவை சரியாக மேற்கொள்கிறது. பிற நிறுவனங்கள் 60 முதல் 70 நாட்களாகிறது. விலை கிடைத்தும், பட்டுவாடா தாமதமாவதால் விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
இது பற்றி ஆக்சன் நிறுவனங்கள் கூறியதாவது: கிலோ ரூ. 3 ஆயிரம் என்பதால் தொகை அதிகமாகிறது. ஒரு விவசாயி 300 முதல் 500 கிலோ விற்பார்கள். லட்சக்கணக்கில் பட்டுவாடா செய்ய வேண்டும். 20 முதல் 30 விவசாயிகள் என்றால் கோடிக்கணக்கில் பட்டுவாடா செய்ய வேண்டும். வட மாநிலத்தினர் நமது வியாபாரிகளுக்கு பணம் தருவதில் தாமதம் செய்வதால், இங்கு கால தாமதமாகிறது. விலை அதிகமாக இருப்பதால் கோடிக்கணக்கில் பட்டுவாடா செய்ய வேண்டி உள்ளது. எனவே கால தாமதம் தவிர்க்க முடியாததாகிறது என்றனர்.