/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சிறுமி திருமணம் 4 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 04, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
அ நிறம் | அளவு
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 17 வயது சிறுமி.
இவரை எ.காமாட்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த பிரபு 30. கடந்தாண்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம், தாண்டிக்குடி கானல் காடு கோயிலில் வைத்து திருமணம் செய்தார். 18வயது பூர்த்தி அடையாததால், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் திலகம் புகாரில் பெரியகுளம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் பிரபு 30. இவருக்கு உதவியாக இருந்த ராஜ், லதா, கலா ராணி ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவானது.