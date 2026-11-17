/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சிறுமிக்கு திருமணம் 5 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 16, 2026 07:33 PM
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ஆண்டிபட்டி: மதுரை மாவட்டம், பேரையூர் தாலுகா, சின்னவண்டாரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கருப்பையா சாந்தி இவர்களின் 17 வயது மகளுக்கும், ஆண்டிபட்டி தாலுகா மாயாண்டிபட்டியைச் சேர்ந்த முருகன் 27, என்பவருக்கும் இன்று (நவ.,16) திருமணம் நடந்தது.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த தேனி மாவட்ட குழந்தை சேவை மேற்பார்வையாளர் சந்திரா விசாரித்தார். குழந்தை திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து ஆண்டிபட்டி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் செய்தார். இது குறித்து முருகன், மாமியார் தவமணி, நாத்தனார் ரம்யா, நாத்தனாரின் கணவர் முத்துப்பாண்டி, சிறுமியின் தாய் சாந்தி ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.