/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/விசாரணைக்கு ஆஜராகாத 54 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 01, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM
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தேனி: மாவட்டத்தில் திருட்டு, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகளில் ஜாமினீல் வந்தவர்கள் விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் உள்ளனர்.
அவர்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் வழக்குகள் பதிய எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் உத்தரவிட்டார். இந்நிலையில் அல்லிநகம், பழனிசெட்டிபட்டி, ஜெயமங்கலம், பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி, தேனி உள்ளிட்ட பல்வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் வழக்கில் ஆஜராகாத 54 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.