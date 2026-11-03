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கல்லறை திருநாள் அனுசரிப்பு

கல்லறை திருநாள் அனுசரிப்பு

ADDED : நவ 02, 2026 06:59 PM

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ADDED : நவ 02, 2026 06:59 PM

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தேனி: கிறிஸ்துவர்களால் நவ.,2ல் கல்லறை திருநாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

தேனியில் இன்று (நவ.,2) காலை மதுரை ரோடு உலக மீட்பர் சர்ச் சார்பில் சிறப்பு திருப்பலி நடந்தது. பாதிரியார் ஜாய்ஜோசப் திருப்பலியை நடத்தினார். மாலையில் பூதிப்புரம் ரோட்டில் உள்ள கல்லறை தோட்டத்தில் திருப்பலி நடந்தது. கிறிஸ்துவர்கள் தங்களின் முன்னோர்களின் கல்லறைகளை சுத்தம் செய்து அலங்கரித்திருந்தனர். மலர்கள் துாவி, மெழுகுவர்த்தி ஏற்றியும் வழிபாடு செய்தனர்.

கல்லறை திருநாள்

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