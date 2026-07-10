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சென்டர் மீடியன் சீரமைப்பு தினமலர் செய்தி எதிரொலி
சென்டர் மீடியன் சீரமைப்பு தினமலர் செய்தி எதிரொலி
PUBLISHED ON : ஜூலை 10, 2026 03:23 AM
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தேனி: தேனி-கம்பம் ரோட்டில் பழனிசெட்டிபட்டியில் நகராட்சி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அருகே சுமார் 20 மீ., துாரத்திற்கு சென்டர் மீடியனை உயர்த்தாமல் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையினர் விட்டு சென்றிருந்தனர். சிலர் ஆபத்தான முறையில் ரோட்டை கடந்தனர்.
இதனை சுட்டிகாட்டி தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதனை தொடர்ந்து அரைகுறையாய் விடப்பட்ட சென்டர் மீடியன் பகுதியை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் சீரமைத்து உயர்த்தினர். அதில் எதிரொலிப்பான்கள் பொருத்தும் பணி நடந்தது.