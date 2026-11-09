வடமாநிலங்களில் மவுசு காட்டும் சக்கம்பட்டி காட்டன் சேலைகள்
வடமாநிலங்களில் மவுசு காட்டும் சக்கம்பட்டி காட்டன் சேலைகள்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:26 AM
ADDED : நவ 08, 2026 04:24 AM
தேனி: தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள சக்கம்பட்டியில் கைத்தறி நெசவு மூலம் தயாரிக்கப்படும் சக்கம்பட்டி காட்டன் சேலைகளுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் மஹாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் தனி மவுசு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழகத்திலும் இச்சேலைகள் பெண்களின் விருப்பத் தேர்வாக உள்ளன.
சக்கம்பட்டியில் பாரம்பரிய முறையில் தயாரிக்கப்படும் காட்டன் சேலைகள் தரம், அழகிய வடிவமைப்பு, குறைந்த விலை ஆகியவற்றால் வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்து வருகின்றன. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புதிய ரக சேலைகள் பல வண்ணங்களில் விற்பனைக்கு வந்ததால் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. ரூ.350 முதல் ரூ.800 விலையில் கிடைக்கின்றன. இதில் காஞ்சி காட்டன், புட்டா ரகங்கள் உள்ளிட்டவை புதிய வடிவமைப்புகளுடன் மயில் பீடு, யானை பீடு போன்ற பாரம்பரிய டிசைன்களும் இந்த ஆண்டு வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. நவீன வடிவமைப்புகளுடன் பாரம்பரிய நெசவு முறையும் இணைந்திருப்பது இந்த சேலைகளின் சிறப்பம்சமாக உள்ளது.
ஆண்டிப்பட்டி காட்டன் சேலை நெசவு செய்யும் முத்துலட்சுமி கூறியதாவது: ஆண்டிப்பட்டி, சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம், கொப்பையம்பட்டி, முத்துக்கிருஷ்ணாபுரம், லட்சுமிபுரம், சண்முகசுந்தரபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 300 குடும்பங்கள் காட்டன் சேலை நெசவுத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி சீசனில் ஆண்டிபட்டி பகுதியில் 10 லட்சம் காட்டன் சேலைகள் உற்பத்தியாகின்றன. இதில் 50 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான காட்டன் சேலைகள் வெளிமாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. ஆன்லைன் விற்பனையும் சூடுபிடிக்கிறது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு பல லட்ச ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கிறது என்றார்.
தீபாவளி பண்டிகை கால விற்பனை நெசவாளர்களுக்கு கூடுதல் வருமானத்தை அளிப்பதுடன், பாரம்பரிய கைத்தறி நெசவுத் தொழிலுக்கும் புத்துயிர் அளித்து வருகிறது.