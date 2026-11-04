மேகமலையில் நிலவும் குளிர், பனி சீதோஷ்ண நிலையில் மாற்றம்
மேகமலையில் நிலவும் குளிர், பனி சீதோஷ்ண நிலையில் மாற்றம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:38 PM
கம்பம்: மேகமலையில் கடந்த சில நாட்களாக உச்சபட்ச குளிர், பனி மூட்டம், சாரல் மழை என சீதோஷ்ண நிலை ஒட்டுமொத்தமாக மாறி உள்ளது.
தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் மேகமலை முக்கிய இடம் பிடிக்கிறது. தேயிலை தோட்டங்கள், வன உயிரினங்களின் நடமாட்டம், ரோட்டை ஒட்டியே செல்லும் நீர்த் தேக்கம், குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ணநிலை என மூணாறுக்கு இணையான சீதோஷ்ண நிலை உள்ளது. எனவே சுற்றுலா பயணிகள் தினமும் குவிந்து வருகின்றனர்.
மேகமலையில் துவங்கி ஹைவேவிஸ், மணலாறு, வெண்ணி யாறு , இரவங்கலாறு , மகாராஜா மெட்டு வரை பசுமைப் பள்ளத்தாக்காக உள்ளது. இங்குள்ள தூவானம் பகுதி மிகவும் ரம்மியமாக இருக்கும்.
கடந்த சில வாரங்களாக கனமழை மற்றும் சாரல் மழை பெய்தது. கடந்த சில நாட்களாக மழை குறைந்ததை தொடர்ந்து தற்போது உச்சபட்ச குளிர், பனிமூட்டம், வானம் மேக மூட்டமாக உள்ளது. சீதோஷ்ணநிலை தலைகீழாக மாறியதால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். தொடர் சாரல் காரணமாக இங்குள்ள அணைகளில் நீர் மட்டம் உயர்ந்துள்ளது. இரவங்கலாறு அணையிலிருந்து எடுக்கும் தண்ணீரை பயன்படுத்தி சுருளியாறு மின் நிலையத்தில் 20 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது.