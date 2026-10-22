பொறுப்பேற்ற 4 மாதங்களில்தேனி கலெக்டர் மாற்றம்

UPDATED : அக் 09, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:17 PM
தேனி: தேனியில் பொறுப்பேற்று 4 மாதங்களில் கலெக்டர் வைத்திநாதனை பணியிட மாற்றம் தலைமை செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தேனி கலெக்டராக மக்கள்தொடர்புதுறை முன்னாள் இயக்குநர் வைத்திநாதன் மே 31 ல் பொறுப்பேற்றார். இவர் பொறுப்பேற்ற பின் மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் விவகாரம் எழுந்தது. இந்நிலையில் செப்., 29ல் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேகமலை தொடர்பான வழக்கு விசாரணையில் வனத்தை ஆக்கிரமித்து இலவம் பஞ்சு விவசாயம் செய்வதை அனுமதிக்க முடியாது. மாநில அரசு சரிவர செயல்படவில்லை என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.இந்நிலையில் கலெக்டர் வைத்திநாதனை குடிநீர் வடிகால் வாரிய இணை மேலாண் இயக்குநராக நியமித்து தலைமை செயலாளர் சாய்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார். குடிநீர் வடிகால் வாரிய இணை மேலாண் இயக்குநர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி புதிய கலெக்டராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.