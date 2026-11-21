சக்கை கொம்பன் யானைக்கு ரேடியோ காலர் பொருத்த அனுமதி
சக்கை கொம்பன் யானைக்கு ரேடியோ காலர் பொருத்த அனுமதி
UPDATED : நவ 21, 2026 03:42 AM
ADDED : நவ 20, 2026 06:22 PM
மூணாறு: மனித உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாக நடமாடும் சக்கை கொம்பன் ஆண் காட்டு யானையை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்து ' ரேடியோ காலர்' பொருத்த வனத்துறை உயர் அதிகாரி அனுமதி அளித்தார்.
இடுக்கி மாவட்டம் தேவிகுளம் வனப் பிரிவில் சக்கை கொம்பன் எனும் ஆண் காட்டு யானை சின்னக்கானல், சாந்தாம் பாறை ஊராட்சிகளில் மனித உயிருக்கும், உடமைகளுக்கும் அச்சுறுத்தலாக நடமாடுகிறது. இந்த யானை தாக்குதலில் 5க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்தனர். செப்.23ல் பன்னியாறு அருகில் விவசாயி விஜயன் 47, இறந்தார்.
யானையை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்து வேறு பகுதியில் விட கோரிக்கை விடுத்து மக்கள் போராட்டங்களிலும் ஈடுபட்டனர்.
அனுமதி: அதன்படி சக்கை கொம்பனை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்து 'ரேடியோ காலர்' பொருத்துவதற்கு ஹைரேஞ் வட்டார வனத்துறை உயர் அதிகாரி அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார். ரேடியோ காலார் பொருத்திய பிறகு, தேவையான சிகிச்சை அளித்து, அதன் வாழ்விடத்தில் விடுவித்து 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
'அப்பணிகளுக்கு விக்ரம், பரத் ஆகிய கும்கி யானைகளை ஈடுபடுத்தவும், அந்த பணி நடக்கும் நாளில் சின்னக்கானல், சாந்தாம்பாறை ஊராட்சிகளில் 144 தடை உத்தரவை அமல்படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தற்போது வனத்துறை அதிரடி படையினர் 24 மணி நேரமும் யானையை கண்காணித்து வருகின்றனர்.