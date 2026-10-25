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குழந்தைகள் இதய மருத்துவ முகாம்

குழந்தைகள் இதய மருத்துவ முகாம்

UPDATED : அக் 24, 2026 05:47 PM

ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM

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UPDATED : அக் 24, 2026 05:47 PM ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM

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தேனி: தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்கான இலவச இதய மருத்துவ முகாம் நடந்தது.

முதல்வர் ரோகினி தேவி தலைமை வகித்தார். ஆர்.எம்.ஓ., சிவக்குமார், ஏ.ஆர்.எம்.ஓ., ஈஸ்வரன், முன்னிலை வகித்தனர். இதய சிகிச்சை டாக்டர் கல்யாண சுந்தரம், விஜயகுமார் ஆகியோர் குழந்தைகளுக்கு பரிசோதனை செய்து பரிந்துரைகள் வழங்கினர். குழந்தைகளுக்கு பிறவியிலேயே ஏற்படும் இதய குறைபாடுகளை கண்டறிந்து, சிகிச்சைக்களுக்கு பரிந்துரை வழங்கப்பட்டன. குழந்தைகள் பிரிவு, மாவட்ட ஆரம்ப இடையீட்டு மையம், கோவை ஜி.கே.என்.எம்., மருத்துவமனை ஆகியவை சார்பில் முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

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