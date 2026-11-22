/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 21, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:54 PM
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ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி லிட்டில் பிளவர் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா நடந்தது.
பள்ளி முதல்வர் உமா மகேஸ்வரி வரவேற்றார். பள்ளி செயலாளர் மேத்யூ ஜோயல், தாளாளர் ஹென்றி அருளானந்தம், நிர்வாகி தமயந்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். அருப்புக்கோட்டை சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சந்திர வாசகம், தனியார் பள்ளி முதல்வர் ஜெனிசா ஜெனட் ஆகியோர் பங்கேற்று குழந்தைகளின் சிறப்புகள், திறமைகள், எதிர்கால வளர்ச்சி, குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் குறித்து பேசினர். மாணவ மாணவிகளின் நடன நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. குழந்தைகள்,பெற்றோருக்கு இனிப்பு, நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.