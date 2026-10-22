வளர்ச்சிப்பாதையில் சில்லமரத்துப்பட்டி ஊராட்சி

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:29 AM
போ டி ஒன்றியம், சில்லமரத்துப்பட்டி ஊராட்சி செயலாளர் டி.மணிகண்டன் கூறுகையில் : 15வது நிதிக்குழு மானிய திட்டத்தின் கீழ் (சேமிப்பு) ரூ.31 லட்சம் செலவில் வடிகாலுடன் ரோடு, சிமென்ட் ரோடு, பேவர் பிளாக் ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
எம்.ஜி.என்.ஆர், இ.ஜி.எஸ்.,, மற்றும் வி.பி. இராம் ஜி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6.85 லட்சம் செலவில் வீருமல்லம்மாள் கண்மாய் புனரமைத்தல், ரோட்டோரம் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றி சில்லமரத்துப்பட்டி ஊராட்சி பசுமையுடன் பலன் தரும் வகையில் மருது, புளி, வேம்பு, வாகை, பூவரசு, கொய்யா, நாவல், பப்பாளி, ஆலம், பாதாம் உட்பட 1200 க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை 6 மாதங்களாக வளர்த்து வருகின்றோம். நன்கு வளர்ந்து உள்ள நிலையில் நடவு செய்ய உள்ளோம்.
ஊராட்சி அலுவலக வளாகப் பகுதியில் மழை, மண்வளம் பெருகும் வகையில் மரங்கள் வளர்த்து வருகின்றோம்.
ஊராட்சி வளர்ச்சிக்காக பணியாற்றிய வகையில் ஐக்கிய தேசிய ஒருங்கிணைந்த சமாதான அமைப்பு பல்கலை சார்பில் சிறந்த சேவைக்கான பட்டம் வழங்கப் பட்டு உள்ளது.
தெருக்கள் தோறும் பிளாஸ்டிக் இல்லாத வகையில் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை என பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது. பி.டி.ஓ.,க்கள் சுபாஷ் சந்திரபோஸ், சீதாராமன் ஒத்துழைப்புடன் ஊராட்சி பகுதியில் தொற்று பரவாமல் இருக்க கிருமி நாசினி, பிளிச்சிங் பவுடர் தெளிக்கப் பட்டு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றோம் என்றார்.