மருத்துவமனையில் குப்பை வாங்க மறுக்கும் சின்னமனுார் நகராட்சி
மருத்துவமனையில் குப்பை வாங்க மறுக்கும் சின்னமனுார் நகராட்சி
UPDATED : நவ 20, 2026 04:00 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:00 PM
சின்னமனூர்: சின்னமனூர் அரசு மருத்துவமனை குப்பையை நகராட்சி பணியாளர்கள் வாங்க மறுத்துவருகின்றனர்.
சின்னமனூர் அரசு மருத்துவமனையில் தினமும் நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் சிகிச்சைக்கென வருகின்றனர். உள்நோயாளிகளாக தங்கி சிகிச்சை பெறுகின்றனர். இங்கு சேகரமாகும் மருத்துவக் கழிவுகளை, தனியார் ஏஜென்சி வழக்கமாக வந்து சேகரித்து செல்கின்றனர். எனவே அதில் பிரச்னை இல்லை. ஆனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் சேகரமாகும் குப்பை,மற்றும் பொது கழிவுகளை நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்களிடம் கொடுத்தால் வாங்க மறுக்கின்றனர்.
மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் குழி தோண்டி அதில் போடுங்கள் என்கின்றனர். மருத்துவமனையில் துப்புரவு பணிகளை மேற்கொள்ள குறைவான எண்ணிக்கையில் ஆட்கள் உள்ளனர். குப்பைகளை அள்ளி சென்று கிடங்கில் போட்டு பராமரிக்க தேவையான பணியாளர்கள் இல்லை என்று மருத்துவமனை சார்பில் கூறினாலும் நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் கடுமையாக நடந்து கொள்வதாகவும், இதனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் குப்பை சேகரம் செய்வதில் பிரச்னை இருப்பதாக மருத்துவமனை பணியாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.