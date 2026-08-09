குடிநீர் கோரி காலி குடங்களுடன் பேரூராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை
குடிநீர் கோரி காலி குடங்களுடன் பேரூராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை
ADDED : ஆக 09, 2026 12:36 AM
தேவதானப்பட்டி: தேவதானப்பட்டி பேரூராட்சியில் மூன்று வார்டுகளுக்கு 15 நாட்களாக குடிநீர் வினியோகம் செய்யததால் பேரூராட்சி அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர்.
தேவதானப்பட்டி பேரூராட்சி 12,13,14 ஆகிய 3 வார்டுகளுக்கு மஞ்சளாற்றிலிருந்து மின் மோட்டார் மூலம் குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது. மின் மோட்டார் பழுது மற்றும் பராமரிப்பில் தொய்வு காரணமாக, கடந்த 15 நாட்களாக குடிநீர் வினியோகம் வழங்கவில்லை. இதனால் பொதுமக்கள் நேற்று பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் காலி குடங்களுடன் முற்றுகையிட்டனர். தேவதானப்பட்டி போலீசார் ,செயல்அலுவலர் ராஜேஷ் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி விரைவில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும் என உறுதி அளித்ததின் பேரில் பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில்,'அதிக குதிரை திறன் கொண்ட மின்மோட்டார் மூலம் குடிநீர் சப்ளை செய்ய வேண்டும். பழைய மின் மோட்டாரை சரி செய்வதினால் இழுவை திறன் குறைவாக உள்ளது. இதனால் குடிநீர் முறையாக வருவதில்லை,' என்றார்.-