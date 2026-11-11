/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மது பழக்கத்தால் இறந்த அரசு பணியாளர்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:17 AM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் கீழ வடகரை அழகர்சாமிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் சாஸ்தா மணிகண்டன் 49.
தேனி அரசு போக்குவரத்து கழக டெப்போ மெக்கானிக். இவரது மனைவி ஜீவஜோதி 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும், மகள் ஐஸ்வர்யா 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்தனர். மனவேதனையில் சாஸ்தா மணிகண்டன் மது பழக்கத்திற்கு ஆளானார். இந்நிலையில் ஒரு வாரமாக வேலைக்கு செல்லவில்லை. மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்த சாஸ்தா மணிகண்டன் மூக்கில் ரத்தம் வந்துள்ளது. தேனி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த சாஸ்தா மணிகண்டன் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். வடகரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.