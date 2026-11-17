உங்கள் ஊராட்சி மின் இணைப்பு துண்டிப்பால் சுகாதார வளாகம் மூடல்: குள்ளப்புரம் ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதியின்றி தவிப்பு
உங்கள் ஊராட்சி மின் இணைப்பு துண்டிப்பால் சுகாதார வளாகம் மூடல்: குள்ளப்புரம் ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதியின்றி தவிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 05:31 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:24 PM
தேவதானப்பட்டி: குள்ளப்புரம் ஊராட்சி சங்கரமூர்த்திபட்டியில் பெண்கள் சுகாதார வளாகத்திற்கு மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் திறந்த வெளியை பயன்படுத்தும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பெரியகுளம் ஒன்றியம், குள்ளபுரம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது சங்கரமூர்த்திபட்டி கிராமம் . இங்கு கீழத்தெரு, நடுத்தெரு, கோயில் தெரு, வசந்தம் நகர், விநாயகர் கோயில் தெருக்கள் உள்ளன. இங்கு ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் குடிநீர், சாக்கடை, ரோடு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இன்றி மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். கிராமத்தில் ஊராட்சி நிதியில் கட்டப்பட்ட இரு பெண்கள் சுகாதார வளாகத்தில், மோட்டார் பழுது, மின் இணைப்பு துண்டிப்பால் மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் பெண்கள் திறந்தவெளியை பயன்படுத்தும் அவல நிலை உள்ளது. கிராமத்தில் தூய்மைப்பணி சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. பெரியகுளம் ஒன்றியத்தில் வருவாய் ஊராட்சியில் முன்னிலையிலுள்ள குள்ளப்புரம் ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
ரேஷன் கடை இல்லை
பாண்டீஸ்வரன், சங்கரமூர்த்திபட்டி: சங்கரமூர்த்திபட்டியில் ரேஷன் கடை இல்லாததால், 2கி.மீ., தொலைவில் முதலாக்கம்பட்டி இந்திரா காலனி சென்று பொருட்கள் வாங்கி வருகிறோம். பெண்கள், முதியோர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். தாயுமானவர் திட்டத்தில் வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்க கோரி விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு பரிசீலனை செய்யப்படாமல் உள்ளது. வைகை அணையிலிருந்து மதுரைக்கு செல்லும் குடிநீர் கால்வாய் குறுக்கே சங்கரமூர்த்தியில் கட்டப்பட்ட பாலம் குறுகலாகவும், சேதமடைந்துள்ளது. புதிதாக பாலம் கட்ட வேண்டும். தண்ணீர் செல்லும் பகுதியருகே குப்பை அகற்றப்படாமல் உள்ளதால் நீரில் விழுந்து மாசுபடுகிறது.
குடிநீருக்கு சிரமம்:
பரமசிவம், சங்கரமூர்த்திபட்டி: இப்பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக குடிநீர் விநியோகத்திற்கான கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படவில்லை. சேடப்பட்டி- வடுகபட்டி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திலிருந்து தினமும் 17 ஆயிரம் லிட்டர் குடிநீர் வினியோகம் செய்ய வேண்டும். ஆனால் மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை 5 ஆயிரம் லிட்டர் வினியோகிக்கின்றனர். குடிநீர் பற்றாக்குறை உள்ளது. எம்.ஜி.ஆர்., சிலை அருகே பொதுக்குழாய் அமைக்க வேண்டும். இதனால் வெகு தொலைவிலிருந்து குடிநீர் சுமந்து வரும் நிலை உள்ளது. சங்கரமூர்த்திபட்டி- குள்ளப்புரம் ரோட்டில் சாக்கடை சுத்தம் செய்யவில்லை. ஊராட்சி நிர்வாகமும் கண்டு கொள்ளவில்லை. இதனால் பொதுமக்களிடம் பணம் வசூல் செய்து சீரமைக்கப்பட்டது.
பூட்டிய சுகாதார வளாகம்
நாகஜோதி, சங்கரமூர்த்திபட்டி: சங்கரமூர்த்திபட்டியில் இரு பெண்கள் சுகாதார வளாகம் பராமரிப்பின்றி பூட்டி கிடக்கிறது. இதனால் பெண்கள் சிலர் திறந்தவெளியை பயன்படுத்தும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சுகாதார வளாகம் பராமரித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
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