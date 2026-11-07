உத்தமபாளையம் கிளை சிறை மூடல்

ADDED : நவ 04, 2026 08:32 PM
உத்தமபாளையம்: நூற்றாண்டு பழமையான உத்தமபாளையம் கிளை சிறை இன்று (நவ.,4) மாலை மூடப்பட்டது. இச் சிறையில் இருந்த 11 கைதிகள் பலத்த பாதுகாப்புடன் தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
தேனி அருகே தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறைச்சாலையில் அக்.,26 ல் 17 கைதிகள் தப்பி சென்றனர். இவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த சம்பவம் எதிரொலியால் உத்தமபாளையம் கிளை சிறை மூட அரசு உத்தரவிட்டது. இங்கு 21 கைதிகளை அடைக்கும் வசதி இருந்தது. இங்கு ஒரு உதவி ஜெயிலர், ஏட்டு 2, போலீசார் 6, உள்ளிட்ட 11 பேர்கள் பணியில் உள்ளனர். இன்று காலை உத்தமபாளையம் கைதிகளை மாவட்ட சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஆயுதப் படைக்கு சொந்தமான பஸ்சில், 11 கைதிகளும் ஏற்றி மாவட்ட சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். ஆயுதப் படை போலீசார் 15 பேர் பாதுகாப்பிற்காக உடன் சென்றனர். கிளை சிறையில் பணியில் இருந்த உதவி ஜெயிலர் உள்பட 11 பேர்களும் மத்திய சிறையில் பணியில் சேர்ந்தனர். மாவட்டத்தில் தற்போது பெரியகுளம் கிளை சிறையும், தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையும் மட்டுமே உள்ளது.