உங்கள் ஊராட்சி தண்ணீர் வசதி இன்றி பெண்கள் சுகாதார வளாகம் மூடல்: சித்தார்பட்டி ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதியின்றி மக்கள் தவிப்பு
உங்கள் ஊராட்சி தண்ணீர் வசதி இன்றி பெண்கள் சுகாதார வளாகம் மூடல்: சித்தார்பட்டி ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதியின்றி மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 03:19 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி ஒன்றியம், சித்தார்பட்டி ஊராட்சியில் பெண்கள் சுகாதார வளாகத்திற்கு தண்ணீர் வசதி இல்லாததால் பெரும்பாலன நேரம் மூடி வைத்துள்ளனர். குடிநீர், வடிகால், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இன்றி பொதுமக்கள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
சித்தார்பட்டியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வசிக்கின்றனர். பாலக்கோம்பை கூட்டுக்குடி நீர் திட்டத்தில் குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் பல ஆண்டுகளாக குடிநீர் வினியோகம் முறையாக இல்லை. வாரம் ஒருமுறை குறைந்த நேரம் வினியோகிப்பதால் பலருக்கும் குடிநீர் கிடைப்பதில்லை. இதனால் போர்வெல் நீரை அனைத்து தேவைக்கும் பயன்படுத்துகின்றனர். அடிப்படை வசதிகள் நிறைவேற்றிட கோரி பொதுமக்கள் பல முறை புகார் அளித்தும் தீர்வு காணப்பட வில்லை என்கின்றனர். ஊராட்சியில் நிலவும் பிரச்னைகள் குறித்து இப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
குடிநீர் தட்டுப்பாடு
பிச்சைமணி, ஊர் நாட்டாமை, சித்தார்பட்டி :
வைகை அணையில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்கின்றனர். சில கி.மீ., தூரம் உள்ள சித்தார்பட்டிக்கு வைகை அணையில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் கிடைக்கவில்லை. இது தொடர்பாக பல ஆண்டுகளாக இப்பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியும் நடவடிக்கை இல்லை. சமுதாய கூடத்திற்கும் போதிய தண்ணீர் வசதி இல்லாததால் விசேஷ நிகழ்ச்சி நடத்துபவர்கள் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர். தண்ணீர் வசதி இன்றி பெண்கள் பொதுக் கழிப்பறையை பெரும்பாலான நேரங்களில் பூட்டி விடுகின்றனர். அங்கன்வாடி மையம், அரசு பள்ளிகளிலும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இருபாலருக்கும் தண்ணீர் வசதியுடன் கூடிய நவீன சுகாதார வளாகம் ஏற்படுத்த வேண்டும். துணை சுகாதார நிலையத்தை இரவில் பூட்டி விடுகின்றனர். அவசர தேவைக்கு ராஜதானி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் செல்ல வேண்டும். இரவில் வாகன வசதி இன்றி உயிர் காக்க போராட வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
வரத்து கால்வாய்கள் துார்வார வேண்டும்
ரவிச்சந்திரன், சித்தார்பட்டி:
சித்தார்பட்டியில் நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் பாதித்து வருகிறது. கிராமத்தில் அருகே உள்ள வெயிலான்குளம், ரங்கா குளம், மந்தைக்குளம், புதுக்குளம் ஆகியவற்றை தூர்வாரி நீர் வரத்து கால்வாய்களையும் தூர் வரவேண்டும். குடியிருப்புகளில் போதுமான வடிகால் வசதி இல்லை. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட வடிகால் சேதமடைந்து கழிவுநீர் தெருக்களில் தேங்குவதால் சுகாதாரம் பாதிக்கிறது. சித்தார்பட்டி மெயின்ரோட்டில் மழை நீருடன் கழிவு நீரும் கலந்து தேங்கி ரோடு சேதமாகிறது. பகுதி நேர நூலகம் செயல்படவில்லை. இப்பகுதியில் கழிவு நீர், கொட்டப்படும் குப்பையால் சுகாதாரம் பாதிப்பு நிலவுகிறது. தெருவிளக்குகள் எரியாததால் கிராமம் இருளில் மூழ்கி விடுகிறது. ஒன்றிய, மாவட்ட அதிகாரிகள் ஊராட்சியின் பிரச்னைகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
துணை சுகாதார நிலையம் அருகே கட்டப்பட்ட பெண்கள் சுகாதார வளாகம் பயன்பாடின்றி பூட்டி கிடக்கிறது
துணை சுகாதார நிலைய கட்டப்பட்ட பெண்கள் சுகாதார வளாகம் பயன்பாடின்றி பூட்டி கிடக்கிறது
சித்தார்பட்டி மெயின் ரோட்டில் கழிவுநீருடன் மழை நீரும் சேர்ந்து ரோடு சேதம் அடைகிறது
சித்தார்பட்டி மெயின் ரோட்டில் கழிவுநீருடன் மழை நீரும் சேர்ந்து ரோடு சேதம் அடைகிறது
ரவிச்சந்திரன் பேட்டி
ரவிச்சந்திரன் பேட்டி
பிச்சைமணி பேட்டி
பிச்சைமணி பேட்டி