விளைச்சல், விலை அதிகரிப்பால் காபி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: சீசன் துவங்கியதால் காபி பழம் பறிப்பு பணி தீவிரம்
விளைச்சல், விலை அதிகரிப்பால் காபி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: சீசன் துவங்கியதால் காபி பழம் பறிப்பு பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 25, 2026 01:23 AM
ADDED : அக் 24, 2026 05:24 PM
போடி: தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காபி விளைச்சல், விலையும் அதிகரித்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர். காபி பழங்களை பறிப்பதில் தொழிலாளர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்திய அளவில் காபி உற்பத்தியில் கர்நாடகா முதலிடத்திலும், கேரளா வயநாடு 2 ம் இடமும், தமிழகம் 3 ம் இடத்தில் உள்ளது. அதன் பின் ஆந்திரா, ஒடிசா, திரிபுரா, நாகலாந்து உள்ளிட்ட சில மாநிலங்கள் உள்ளன.
தேனி மாவட்டத்தில் போடி அருகே குரங்கணி, முட்டம், முதுவாக்குடி, பிச்சாங்கரை, போடிமெட்டு, வடக்கு மலை, அத்தியூத்து, அகமலை, கண்ணக்கரை, மேகமலை, வருஷநாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 30 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் காபி பயிரிடப்பட்டு இருந்தன. அப்போது காபி பழம் எடுக்கும் கூலிக்கு கூட விலை கட்டுபடி ஆகாத நிலை இருந்ததால் காபி பயிரிட விவசாயிகள் தயங்கினர். ஏலக்காய்க்கு நல்ல விலை இருந்ததால் காபி செடிகளை அழித்து ஏலம் பயிரிடுவதில் ஆர்வம் காட்டினர். இதனால் காபி உற்பத்தி 20 ஆயிரம் ஏக்கராக குறைந்தது. இந்நிலையில் பிரேசில், வியட்நாம் நாடுகளில் ஏற்பட்ட காலநிலை மாற்றத்தால் காபி உற்பத்தி பெரிதும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனை ஒட்டி நான்கு ஆண்டுகளாக இந்திய காபிக்கு மவுசு கூடி விலையும் அதிகரித்து உள்ளது. காபி உற்பத்தி, வேலைப்பாடு குறைவு என்பதால் மீண்டும் காபி பயிரிடுவதில் விவசாயிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
காபியை சாகுபடியில் அக்., நவ., டிச., ஜன., சீசன் காலமாகும். மாவட்டத்தில் போடி, பெரியகுளம், மேகமலை, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தாண்டிக்குடி, பெருமாள்மலை பகுதிகளில் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு காபி விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது.
காபி பழம் விலை உயர்வு
கடந்த ஆண்டு காபி பழம் கிலோ ரூ.15 முதல் ரூ.20 ஆக இருந்தது. காபி உருளை கிலோ ரூ.160 முதல் ரூ.180 வரையும், அரபி தளர் கிலோ ரூ.320 முதல் ரூ. 350 வரையும், அரிசி கிலோ ரூ. 500 முதல் ரூ. 600 வரையும் இருந்தது. 2 மாதங்களுக்கு முன்பு காபி உருளை கிலோ ரூ.200 முதல் ரூ.220 வரையும், அரபிகா கிலோ ரூ.400 முதல் ரூ. 420 வரையும், ரொபஸ்டா கிலோ ரூ. 310 முதல் ரூ.330 வரையும், அரிசி கிலோ ரூ.490 முதல் ரூ.500 ஆக உயர்ந்து இருந்தது.
தற்போது காபி பழம் கிலோ ரூ. 30 ஆகவும், காபி உருளை கிலோ ரூ. 250 முதல் ரூ. 280 வரையும், அரபி தளர் கிலோ ரூ.480 முதல் ரூ.500 வரையும், ரொபஸ்டா தளர் கிலோ ரூ.360 முதல் ரூ.370 வரையும், அரிசி கிலோ ரூ.700 முதல் ரூ. 800 ஆகவும் விலை உயர்ந்து உள்ளது.
விவசாயிகள் கூறியதாவது: கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை காபிக்கு போதிய விலை கிடைக்கவில்லை. இதனால் காபி சாகுபடி பரப்பு, உற்பத்தியும் குறைந்தது. 4 ஆண்டுகளாக காபி விளைச்சல் மட்டும் இன்றி விலையும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு தேனி மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கத்தால் காபி உற்பத்தி சிறிது குறைந்துள்ளது. 2 மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்த விலையை காட்டிலும் தற்போது விலை உயர்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர். மேலும் விலை உயரும் என்பதால் சிலர் இருப்பு வைக்க துவங்கி உள்ளனர் என்றனர்.