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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ 60 வயதிற்கு மேற்பட்டோரை தாயுமானவர் திட்டத்தில் இணைக்க விபரம் சேகரிப்பு

﻿ 60 வயதிற்கு மேற்பட்டோரை தாயுமானவர் திட்டத்தில் இணைக்க விபரம் சேகரிப்பு

﻿ 60 வயதிற்கு மேற்பட்டோரை தாயுமானவர் திட்டத்தில் இணைக்க விபரம் சேகரிப்பு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:57 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:57 AM

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தேனி: தமிழகத்தில் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களையும் தாயுமானவர் திட்டத்தில் இணைப்பதற்கான விபரங்கள் சேகரிக்கப்படுவதாக கூட்டுறவுத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

தாயுமானவர் திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்தில் 70 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப் படுகின்றன.

இத்திட்டத்தில் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களையும் இணைக்க பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதற்காக 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டும் இடம் பெற்றுள்ள ரேஷன்கார்டுகள் விபரங்களை சேகரிக்கும் பணியில் கூட்டுறவுத்துறையினர் ஈடுபட்டனர்.

கூட்டுறவுத்துறையினர் கூறியதாவது: தாயுமானவர் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தும் பணிகள் நடக்கிறது. முதலில் 50 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் விபரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. ஆனால் அதிக எண்ணிக்கையில் ரேஷன் கார்டுகள் இடம்பெற்றன. இதனால் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டும் இடம்பெற்றுள்ள ரேஷன் கார்டுகளின் விபரங்கள் சேரிக்கப்படுகின்றன.

இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்தினால் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு கூடுதல் நிதிச் செலவு ஏற்படும். பல பகுதிகளில் வாகனங்களில் சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்குவதில் சிரமம் உள்ளது. இத்திட்டத்தில் விற்பனையாளர்களுடன் பணிபுரியும் நபர்களுக்கு தனியாக ஊதியம் வழங்குவதில்லை. இதனால் விற்பனையாளர்களே செலவு செய்யும் நிலை உள்ளது. இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்தினால் அவர்களுக்கு கூடுதல் சுமை ஏற்படும் என்றனர்.

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